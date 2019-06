Calciomercato Inter, si sblocca l'affare Dzeko: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Importanti novità sul fronte Dzeko in casa Inter. Come riportato da 'Sky Sport', si sta sbloccando l'affare con la Roma per il passaggio in nerazzurro dell'attaccante bosniaco. Le due società avrebbero raggiunto un'intesa intorno ai 10 milioni di euro più l'inserimento di una contropartita tecnica. Si tratta del giovane Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 delle giovanili nerazzurre già accostato al Sassuolo nell'ambito dell'affare Sensi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'Inter conta di concludere l'operazione entro il 30 giugno. Tutto fatto, invece, con il giocatore: come anticipato da Calciomercato.it, Dzeko firmerà un contratto biennale a 4 milioni di euro annui con opzione per un terzo anno. Ore decisive, dunque, sull'asse Milano-Roma.