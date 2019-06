PALERMO ISCRIZIONE SERIE B / Palermo di nuovo nel caos in seguito alla mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Intervistato a 'Gds.it', il direttore generale rosanero Fabrizio Lucchesi ha denunciato: "Cosa dobbiamo dire, siamo stati truffati! Ci siamo affidati alle persone sbagliate.

Stiamo provvedendo a chiedere una nuova fideiussione e a depositarla, poi vedremo cosa fare. Domani sicuramente uscirà la verità, ma quello che è successo è davvero incredibile. Non si può andare avanti con questi truffatori". Il direttore finanziario di 'Arkus Network'sarebbe infatti a Roma per provare a chiedere una nuova fideiussione: un ultimo disperato tentativo in una vicenda che assume contorni sempre più misteriosi. Si attendono ulteriori sviluppi.