CALCIOMERCATO INTER MILAN ROMA LLORENTE / Il 30 giugno scadrà il contratto di Fernando Llorente che si libererà a parametro zero dopo l'esperienza al Tottenham. Secondo 'A Bola' il centravanti spagnolo sarebbe già nel mirino di diversi club tra cui ben tre squadre italiane: Inter, Milan e Roma.

35 presenze con otto reti tra coppe e campionato per il bomber ex Juventus che potrebbe garantire la giusta affidabilità anche in Serie A come attaccante di scorta. All'Inter ritroverebbeanche se i nerazzurri trattano prima di tutto altri profili. Al Milan potrebbe essere il vice-Piatek mentre a Roma potrebbe rimpiazzare Dzeko.

Non solo le italiane però. Su Llorente ci sarebbero anche Galatasaray e Athletic Bilbao, club che stanno monitorando con attenzione la situazione.