Milan, ore di riflessione per Kabak: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN KABAK / Milan o Bayern Monaco? Sono ore di riflessione per Kabak e il suo entourage. C'è da prendere una decisione importante per il futuro: restare in Germania o tentare l'avventura in Italia. Entro il fine settimana potrebbero essere sciolte le riserve. I rossoneri non hanno ancora soddisfatto appieno il classe 2000 e chi lo rappresenta, sul piano tecnico - tradotto: dell'impiego da titolare - offrono però grandi garanzie.

Probabilmente molte di più di quanto possa offrirne il club bavarese che, stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , fa comunque sul serio ed è intenzionato a mettere sul tavolo una offerta per sbaragliare la concorrenza, che al momento vede appunto il Milan in prima fila , perlomeno come voglia di accaparrarsi il giocatore. Il quale, ricordiamo, è per forza di cose in uscita dallo, dove è approdato solo il gennaio scorso, data la retrocessione in Bundesliga 2. Almeno per ora i tedeschi non sono però disposti a fare sconti, per loro Kabak può partire solo dietro il pagamento della clausola fissata a 12,6 milioni di euro.