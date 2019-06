CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE TOTTENHAM / Osservato dalla Juventus in passato ma ormai vicinissimo al Tottenham. Tanguy Ndombele, mediano francese dell'Olympique Lione, è pronto a salutare la Ligue 1 per cominciare una nuova avventura in Premier League.

Le parole di oggi di Aulas facevano già presagire ad un possibile addio imminente e le notizie che arrivano in serata puntano proprio in questa direzione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport l'accordo per Ndombele sarebbe a un passo: operazione in chiusura per 62 milioni più bonus. Al momento mancherebbero solamente i dettagli prima dell'approdo in Premier del francese con annesse visite mediche di rito e firma sul nuovo contratto con il Tottenham.