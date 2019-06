Everton, UFFICIALE il riscatto di Andre Gomes dal Barcellona

EVERTON UFFICIALE RISCATTO ANDRE GOMES / André Gomes e l'Everton ancora insieme fino al 2024. Il club inglese ha ufficializzato il riscatto del centrocampista classe 1993, che arriva dal Barcellona a titolo definitivo dopo il prestito dell'ultima stagione. Operazione da 22 milioni di sterline.

Queste le prime parole del portoghese riportate sul sito ufficiale del club: "Sono molto felice, non è stato difficile fare questa scelta. So che l'Everton ha fatto un grosso sforzo per questa operazione e sono grato al club". Nelle scorse sessioni di calciomercato il giocatore era stato accostato anche a diversi club italiani come Milan, Inter e Roma.