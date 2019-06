CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI SPAL - Si continua a lavorare, come già riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, per portare Manuel Lazzari alla Lazio. Le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, raccontano della volontà di tutte le parti in causa di chiudere entro breve la trattativa.

La, proprietaria del cartellino del 25enne esterno destro, ha abbassato le pretese e si tratta sulla base di un affare da 15 milioni di euro. Le due società stanno ragionando sulla valutazione della contropartita tecnica che andrà a rinforzare la squadra di Leonardo. Sistemato questo passaggio, la trattativa si avvierà verso la fumata bianca, a meno di clamorosi colpi di scena. Per Lazzari, nel giro della Nazionale italiana di Roberto, è pronto un contratto quinquennale (2024). In settimana sono previsti nuovi contatti per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio o, comunque, per compiere qualche passo in avanti. Vi terremo aggiornati.