Roma, interesse dalla Grecia per l'esterno giallorosso

CALCIOMERCATO ROMA VERDE AEK ATENE / 26 presenze e 6 reti tra Liga e Copa del Rey nell'ultima annata passata al Valldolid per Daniele Verde. L'esterno classe 1996 tornerà alla Roma dopo il prestito in Spagna ma solo momentaneamente.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' sull'attaccante di proprietà dei giallorossi infatti c'è l'.

In attesa di nuova sistemazione Verde sarà comunque reintegrato alla squadra che si riunirà per il ritiro estivo, in quanto pare che Fonseca voglia comunque valutarlo.