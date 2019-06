CALCIOMERCATO ROMA CILLESSEN VALENCIA BARCELLONA / Accostato anche alla Roma dai media spagnoli, nelle scorse settimane, Jasper Cillessen ha deciso il suo futuro.

Il portiere olandese che oggi era impegnato con le visite mediche di rito per ilè ufficialmente il nuovo estremo difensore del club del 'pipistrello'. Ad annunciarlo con un simpatico video su Twitter proprio il club valenciano che ha trovato un modo curioso per rendere noto ai tifosi il nuovo portiere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel video è ritratto l'olandese arrivato a Valencia con tanto di consegna di nuovi zoccoli arancioni raffiguranti lo stemma della società col pipistrello.