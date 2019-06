SAMPDORIA MARONI DYBALA / La Sampdoria ha ufficializzato nel pomeriggio l'acquisto di Gonzalo Maroni. Il giovane argentino arrivato dal Boca Juniors ha anche parlato al sito ufficiale della società ligure: "Ringrazio il presidente Ferrero, sono molto contento di essere qui, so che è una squadra importante in Italia e speriamo possa essere un grande anno, Gli argentini che sono passati di qui hanno sempre fatto ben.

Sono qui per dare il massimo". Tutti gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui

Poi il paragone con Dybala: "Ho iniziato all'Instituto con Dybala, lui ha fatto una gran carriera e mi piacerebbe imitarla. La numero 21 mi piace, per Dybala quando arrivò in Italia, ma mi va bene qualsiasi numero. Per fortuna ho potuto vivere diversi derby a Cordoba e Buenos Aires, vediamo cosa succede qui, sempre cercando di vincere. Ai tifosi dico che possono stare tranquilli perché darò il massimo".