MONDIALI FEMMINILI ITALIA CINA / Un gol per tempo e l'Italia fa la storia: la Nazionale della Bertolini batte 2-0 la Cina e vola ai quarti di finale dei Mondiali femmili, risultato ottenuto soltanto nel '91 quando però il torneo era a 12 squadre.Ora le azzurre attendono la vincente di Olanda-Giappone in programma questa sera per giocarsi la possibilità di accedere alle semifinali.

Una gara controllata fin da subito dall'Italia che, prima del gol del vantaggio siglato dallaal 15', si vede annullare una rete alla stessa attaccante del. Il vantaggio spegne un po' le azzurre con la Giuliani che deve superarsi su una conclusione di Wang Shuang al 27'. Il finale di tempo è di sofferenza ma all'intervallo si va sull'1-0. La ripresa inizia con il raddoppio italiano: tocca alla Galli, subentrata al 39' alla Girelli, battere il portiere cinese e mettere in cassaforte il risultato. Laprova la reazione ma non riesce a riaprire il match: vince l'Italia e vola ai quarti di finale, sognare si può!

ITALIA-CINA 2-0: 15' Giacinti (I), 49' Galli (I)