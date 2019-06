CALCIOMERCATO MILAN FEKIR LIONE / Nome nuovo per il Milan che sono alla ricerca di qualità. L'ultima idea - stando a quanto riportato da 'France Football' - porterebbe a NabilFekir. In Francia sono certi, il club rossonero nelle ultime settimane ha mostrato il proprio interesse per il calciatore del Lione.

Il prezzo del cartellino di Fekir si è decisamente abbassato: il contratto in scadenza ne 2020 porterebbe i francesi ad accontentarsi (si fa per dire) di, quasi la metà rispetto le richieste della passata stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI. Il Lione proverà comunque fino alla fine a provare ad estendere il contratto del giocatore.