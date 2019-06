CALCIOMERCATO INTER PASTORELLO / E' durato oltre un'ora l'incontro tra Federico Pastorello e i dirigenti dell'Inter nella sede nerazzurra.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il procuratore tra gli altri diha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del vertice, spiegando i punti principali affrontati durante l'incontro odierno: "Oggi abbiamo parlato diperché è una situazione più urgente.? È un sogno e come tutti i sogni è difficile da raggiungere, anche se non c'è nulla di irraggiungibile. L'ci sta provando? Sì sì. Lui ha espresso pubblicamente quelli che sono i suoi piani e i suoi desideri, dopo di che vedremo più in in là.? Resta assolutamente.? Penso arriverà all'Inter, c'è un po' di distanza tra le parti, ma speriamo di risolvere"