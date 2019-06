Calciomercato Milan, esuberi rossoneri: Gattuso dà una mano a Maldini

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO RODRIGUEZ CALHANOGLU / Il nome di Gennaro Gattuso continua ad essere accostato alla panchina del Newcastle. Una notizia questa che se verrà confermata potrebbe dare una mano anche al calciomercato del Milan. I rossoneri hanno bisogno di liberarsi di alcuni calciatori per fare plusvalenza: l'aiuto potrebbe arrivare proprio con Gattuso che potrebbe decidere di intraprendere la sua nuova avventura con dei fedelissimi allenati al Milan.

Tra i giocatori più legati a Gattuso c'è certamente Calhanoglu, che potrebbe essere attratto da un'esperienza in Premier League. Chi potrebbe farci ritorno è invece Borini, che non sembra rientrare nei piani di Giampaolo. Altri due profili che potrebbero, infine, accompagnare l'italiano al Newcastle potrebbero essere Rodriguez, punto fermo in rossonero col mistester, e André Silva. Per il bomber portoghese potrebbe giocare un ruolo chiave l'agente Mendes sempre più vicino a Gattuso.