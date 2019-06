CALCIOMERCATO INTER LUKAKU AGOUME' / Giornata bollente a Milano, ma le temperature c'entrano solo fino ad un certo punto: grande traffico nella nuova sede dell'Inter che ha visto un incessante via vai di agenti e dirigenti. Se nel primo pomeriggio negli uffici interisti si è intrattenuto per circa un'ora Pierpaolo Marino, neo direttore sportivo dell'Udinese, in quella che è stata definita soltanto una visita di cortesia, a metà pomeriggio il traffico si è fatto molto più intenso.

Ma gli incontri per i dirigenti dell'Inter non sono finiti qui: in sede è arrivato anche Oscar Damiani per definire in entrata l'operazione Agoumé e in uscita quelle che riguardano Karamoh e Gravillon. All'uscita, il procuratore ha rilasciato una breve dichiarazione: "Non ci sono novità. Per Karamoh lo vogliono squadre italiane. Parma in pole? Anche"