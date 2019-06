ROMA EL SHAARAWY CINA / Lo Shanghai Shenhua non molla El Shaarawy, anzi. La pista è sempre più calda e dopo le prime offerte ci sono stati nuovi contatti.

Come detto ieri, le cifre dell'offerta al calciatore della Roma si attestano sui 12 milioni di euro a stagione , sei volte la cifra percepita attualmente in giallorosso. Le parti lavorano all'affare con il club cinese che vorrebbe uno sconto rispetto ai venti milioni di euro chiesti dalla società italiana, cifra considerata eccessiva visto il contratto in scadenza nel 2020. Al momento non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva, né da parte della Roma, né da parte di El Shaarawy.