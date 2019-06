PALERMO BRANDALEONE / Il Palermo rischia di non poter partecipare al prossimo campionato di Serie B: non sarebbe arrivata in tempo la fedeiussione necessaria per l'iscrizione al campionato cadetto.

Spiega scenari e rischi Carlo, giornalista de 'Il Giornale di Sicilia', a 'SerieBnews.com: "Spero ci siano ancora dei margini per l’iscrizione. Anche lo scorso anno il Palermo e altre società di B avevano presentato fideiussioni ritenute non corrette e furono costrette a riproporle". Il cronista spiega quali sono i rischi che corre ora il club rosanero: l'intervista completa su SerieBnews.com