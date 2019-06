Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>INTER MARINO UDINESE / Visita di cortesia di Pierpaolo, da poco rientrato 'in campo' con l', nella sede dell': il dirigente friulano ha fatto ingresso nei nuovi uffici nerazzurri questo pomeriggio e si è intrattenuto con Pieroper circa un'ora. Un incontro che non ha avuto il mercato come tema centrale anche se nomi buoni per possibili affari tra le due società non mancano a partire da Rodrigo, trequartista argentino in forza all'Udinese da tempo nel mirino della società nerazzurra.