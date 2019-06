PARIS SAINT-GERMAIN CAVANI / Accostatao negli ultimi anni ad un possibile ritorno in Italia, con soprattutto Napoli e Inter interessate, Edinson Cavani è ora destinato a restare almeno un altro anno in Ligue 1. Tutti gli aggiornamenti di mercato disponibili cliccando qui.

Il 'Matador' lo annuncia a margine della gara di coppa America del suocontro ilparlando a 'Bein Sports': "Giocherà ancora nel, sarà a Parigi dopo la Coppa America. Ho parlato con il club prima di raggiungere la Nazionale: sono orgoglioso di giocare in questa squadra e ho intenzione di restare lì fino al termine del contratto". Dichiarazioni che spengono le voci sul futuro dell'ex Palermo che però in chiusur di dichiarazione lascia una porticina aperta ad un eventuale trasferimento: "Nel calcio è ovvio che a volte si decide con il club. Io comunque sono felice di restare". Per Cavani si tratterebbe della stagione numero 7 a Parigi dopo i tre anni a Napoli e il triennio in Sicilia: con il Psg, l'uruguaiano ha segnato 193 gol in 279 presenze.