Calciomercato Milan, conferme inglesi: richieste alte per Torreira

p>CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA / Legato a Marcoda un ottimo rapporto, Lucas Torreira difficilmente vestirà la maglia del Milan il prossimo anno , almeno alle condizioni ipotizzate dal club rossonero (prestito biennale e obbligo di riscatto per circa 38 milioni complessivi). Pur rimanendo un obiettivo sensibile della dirigenza milanista, il regista 23enne secondo il 'Telegraph' si trova bene all'e non ha intenzione di chiedere la cessione. In ogni caso, i Gunners non sono disposti a privarsi dell'ex Sampdoria, se non di fronte ad un'offerta che superi i 40 milioni di euro, come anticipato anche da Calciomercato.it