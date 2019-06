ROMA PETRACHI / Ora è ufficiale: Petrachi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it. Lo ha annunciato il club giallorosso con un comunicato dove si legge: "AS Roma è lieta di annunciare che Gianluca Petrachi assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club a partire dal 1 luglio 2019.

Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2022".

Una nomina commentata così dal Ceo Guido Fienga: "Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team. Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno del management dell'AS Roma".

"La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante - le prime parole di Petrachi - Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida".