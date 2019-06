CALCIOMERCATO JUVENTUS KEYLOR NAVAS / Chiuso dalla decisione di Zidane di puntare fortemente su Courtois per rilanciare il club, Keylor Navas è pronto a lasciare il Real Madrid, ma vuole farlo alle sue condizioni.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Oltre ad una sostanziosa buonuscita, infatti, il portiere 33enne ha dato mandato al suo agente di ottenere la rescissione del contratto, in scadenza tra due stagioni. Secondo 'Don Balon', nel caso in cui dovesse ottenere il regime di svincolo, Jorgeavrebbe già aperto due possibili piste: una che conduce alladel suo ex compagnoe una che porta al