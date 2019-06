CALCIOMERCATO TOP 11 CESSIONI / Il calciomercato è la sede dei sogni per tutti i tifosi, ma anche degli incubi più difficili da dimenticare: così per ogni possibile colpo in entrata, ecco la paura di dover dire addio al proprio beniamino.

Lanon fa eccezione, men che meno le big del nostro campionato che da qui a settembre potrebbero salutare, per scelta o necessità, alcuni elementi che nella stagione appena conclusa hanno recitato anche parti da protagonisti.

Calciomercato.it ha voluto 'giocare' un po' con le possibili cessioni, mettendo in campo la top 11 dei possibili addii, tutti gli aggiornamenti possono essere trovati in tempo reale cliccando qui: una formazione schierata con il 4-3-1-2 che potrebbe ben figurare nel nostro campionato visto la presenza di calciatori di alto livello. In porta il ballottaggio è tra Donnarumma (il Milan potrebbe cederlo per il FFP) e Perin (possibile addio al ruolo di secondo alla Juve). Retroguardia schierata a 4 con Cancelo e Hysaj sugli esterni e la coppia Albiol-Manolas, due calciatori che potrebbero avvicendarsi a Napoli. Centrocampo Kessie tutta forza e inserimenti con Milinkovic, Kessie e Nainggolan, con Suso ad agire nella veste di trequartista, dietro la coppia Icardi-Higuain: due che i gol li hanno sempre fatto ma che forse ora portano nel loro bagaglio qualche problema di troppo.

Ecco la formazione delle cessioni, schierata da Calciomercato.it: potrebbe puntare allo scudetto?

(4-3-1-2): Donnarumma (Perin); Cancelo, Albiol, Manolas, Hysaj; Nainggolan, Kessie, Milinkovic; Suso; Higuain, Icardi.