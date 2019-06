CALCIOMERCATO BOLOGNA DESTRO / Sinisa Mihajlovic ha rinnovato la propria fiducia a Mattia Destro: l'ex attaccante di Roma e Milan continuerà a vestire la maglia del Bologna anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica di Bologna', il tecnico serbo ha comunicato alla dirigenza la volontà di voler portare con sè Destro in ritiro. Al ritorno dalle vacanze, ci sarà un colloquio tra Destro e la stessa società per trovare l'accordo per il rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI