Roma, visite mediche per Cillessen al Valencia

ROMA VALENCIA CILLESSEN / Sta per iniziare una nuova avventura in Liga per Jasper Cillessen. Accostato anche alla Roma dai media spagnoli, il portiere olandese è ad un passo dal Valencia.

Secondo il giornalista di 'Gol Espana', Hector Gomez, infatti, l'ex Ajax sta sostenendo le visite mediche per il club del pipistrello che verserà nelle casse del25 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che pagherà il Barça per ingaggiare, in uno scambio che avverrà però attraverso due operazioni distinte per questioni di bilancio.