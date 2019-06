CALCIOMERCATO INTER AGOUME / Sensi, Barella e...

Lucien! L'Inter è vicinissima al centrocampista classe 2002 delche prenderà parte al ritiro con la prima squadra: toccherà poi ad Antoniodecidere se il giocatore, accostato in patria a, potrà essere pronto già al grande salto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Trattativa in dirittura d'arrivo, come confermato da Djibril Niang, agente del centrocampista francese ai microfoni di 'Est Republicain': ''Abbiamo un accordo con l'Inter e il Sochaux haun accordo sulle cifre per vendere Lucien. Quindi siamo vicini alla finalizzazione. Chiuderemo con loro, c'erano altre due soluzioni. Manchester City e Arsenal, che sono in attesa. Ma questa non è la scelta prioritaria del giocatore. Avremmo potuto chiudere più velocemente con questi club, ma ancora una volta abbiamo lavorato sul desiderio di Lucien. L'Inter non ha mai smesso di parlarci. Abbiamo scelto l'Italia perché è un campionato molto tattico. In termini di lavoro fisico, è noto che verrà richiesto anche molto impegno. E in più avrà Antonio Conte come allenatore. Non ha bisogno di presentazioni, basta dire che nelle ultime sei stagioni è stato campione quattro volte con la Juve e il Chelsea".