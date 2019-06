BARCELLONA NEYMAR PSG / Neymar di nuovo al Barcellona: due anni fa il trasferimento record, ora il possibile dietrofront con il ritorno in blaugrana dell'attaccante brasiliano. Secondo quanto riferisce 'sport.es', le parti avrebbero già raggiunto un accordo: Neymar avrebbe detto sì alla proposta fatta dal Barça per un quinquennale da 24 milioni di euro a stagione, accettando una forte decurtazione dello stipendio percepito al Paris Saint-Germain.

Pur di ritornare al Barcellona, il brasiliano sarebbe disposto a rinunciare anche al procedimento legale attivato per veder corrisposte le commissioni relative al rinnovo precedente al trasferimento in Francia (oltre venti milioni di euro): tutti gli aggiornamenti sono disponibili cliccando qui . Tocca quindi alla società spagnola trovare un'intesa ora con il Psg, impresa non semplice visti i rapporti tra i club. Soltanto se dovesse saltare la trattativa tra i due club, il brasiliano prenderebbe in considerazione l'ipotesi