p>CALCIOMERCATO BARCELLONA VALENCIA RAFINHA INTER / Dopo essersi rilanciato in Serie A con la maglia dell'ha fatto ritorno alma ancora una volta un grave infortunio ha inciso sulla stagione del centrocampista brasiliano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come testimoniato sui social, Rafinha è tornato ad allenarsi ed è pronto a tornare a calcare il rettangolo verde di gioco. Secondo quanto riportato da 'Marca', il Valencia in queste ultime ore sta aumentando il pressing con la dirigenza blaugrana: il Barcellona chiede 15 milioni di euro per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno 2020.