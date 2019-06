CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA CEBALLOS ARSENAL / Torreira al Milan? Affare complicato, ma forse può andare in porto. Secondo 'Sport Mediaset' l'Arsenal si è decisa a puntare su Ceballos, anche lui nel mirino dei rossoneri.

Per il trequartista spagnolo, in uscita dal, i 'Gunners' sarebbero pronti a mettere sul piatto i 50 milioni di euro chiesti da Florentino Perez per il sì alla cessione. L'arrivo di Ceballos alla corte di Emery potrebbe 'agevolare' il trasferimento di Torreira - desideroso di tornare in Italia - alla corte del suo 'mentore' Marco. Parti al lavoro, tifando per Ceballos all'Arsenal...