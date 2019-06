CALCIOMERCATO JUVENTUS / Juventus al lavoro per rivoluzionare il centrocampo rendendolo più congeniale all'idea di calcio di mister Sarri. In entrata il 'sogno' resta sempre Pogba, tanto che è stata (forse definitivamente) abbandonata la pista Milinkovic-Savic, ora dato vicinissimo al Paris Saint Germain. Il ritorno del francese è complicato, ma la volontà del ragazzo di tornare a Torino potrebbe alla fine fare la differenza, ovvero convincere il Manchester United ad abbassare le pretese venendo incontro alle 'possibilità' dei bianconeri. Se Pogba è il sogno, la priorità, Rabiot è il colpo più vicino.

Già in giornata potrebbe arrivare il sì del transalpino alla ricca proposta della Juve. Il 24enne sarebbe un grande affare a costo zero, il secondo dopo Ramsey (già ufficiale da mesi) dato che fra cinque giorni terminerà il suo contratto col Psg. Fatti due conti e qualche riflessione, in uscita ci sono invece i 32enni Samie Blaise Matuidi. Il tedesco è in scadenza nel 2021, il francese nel 2020. L'ex Real piace sia in Turchia che in Germania (è stata avanzata l'ipotesi Bayern) , mentre l'ex Psg ha mercato in Qatar , Premier, Cina e Ligue 1. Dalla partenza di entrambi, il club di Agnelli conta di incassare sui 30 milioni.