CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Dall'Europeo Under 21 alla Coppa d'Africa, sono tanti i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra in questo periodo, profili che stanno irrompendo anche sul mercato. Football Under per Calciomercato.it fa un punto generale, internazionale, tra l'Italia e il Sudamerica, l'Africa e l'Europa:

1. Il Senegal è una delle principali candidate alla vittoria della Coppa d'Africa presentando un mix di talento, spessore tecnico, esperienza a certi livelli e gioventù da mettere in mostra. Uno dei ragazzi più interessanti è Moussa Waguè, esterno destro classe '98 del Barcellona. Ha rapidità, forza esplosiva, buona tecnica, può giocare anche a sinistra, il Barcellona l'ha preso dall'Eupen in Belgio ed è riuscito a strappare tre presenze in Liga a fine campionato contro l'Huesca, il Celta Vigo e l'Eibar dopo il percorso avuto nella squadra B.

2. Dopo il gol di Keita Balde, la seconda rete del Senegal nella gara d'esordio contro la Tanzania è stata realizzata da Diatta, interno di centrocampo dinamico, abile nei tempi d'inserimento, con un buon tiro dalla distanza. Diatta è un classe 99 ma con la maglia del Club Bruges ha già discreta esperienza avendo per esempio totalizzato quattro presenze tra Champions ed Europa League.

3. L'Inter sta trattando Sensi del Sassuolo e cerca di sfruttare il tesoro del suo vivaio che continua a macinare plusvalenze, nella trattativa c'è Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 che nel suo percorso in maglia nerazzurra è ricordato per il gol realizzato durante i tempi supplementari nella finale contro la Fiorentina della Viareggio Cup 2018. Buona tecnica, abbastanza rapido, nella Primavera del Sassuolo può sicuramente avere più spazio rispetto a quella nerazzurra.

4. Abbiamo ancora nella nostra memoria le immagini del Mondiale Under 20, l'Ecuador, vittoriosa al Sudamericano di categoria, ha portato a casa il terzo posto battendo l'Italia nella finale di consolazione. Tra i talenti che hanno approfittato di questa vetrina, c'è il centrocampista classe 99 Josè Cifuentes, abile sia nell'interdizione che nella rifinitura, ha resistenza e discrete qualità tecniche. Al Mondiale ha realizzato il gol più bello della competizione ai quarti di finale contro gli Stati Uniti. il Manchester City e il Celtic Glasgow sono sulle sue tracce, vorrebbero fargli fare il salto di qualità nel calcio europeo dopo il percorso al Club Deportivo America de Quito.

5. Uno dei talenti più interessanti dell'Europeo Under 21 è Luca Waldschmidt, punta atipica classe 96 del Friburgo, nell'ultima stagione in Bundesliga ha realizzato nove reti e tre assist.

Può giocare da falso nueve, lavorando molto più nell'uscita dalla linea e nel dialogo con i compagni piuttosto che nella finalizzazione, svariando su tutto il fronte d'attacco o anche da esterno offensivo. Contro l'Austria ha sfoderato il suo mancino con un gol fantastico, spedendo il pallone sotto l'incrocio dei pali.

6. La Romania può essere la variabile impazzita dell'Europeo Under 21, ha tanto talento sulla trequarti offensiva. Uno dei giocatori più interessanti è Florinel Coman (classe 98), giocatore offensivo che ama partire da sinistra per poi accentrarsi e valorizzare il suo destro. Può svariare su tutto il fronte d'attacco, è abile nell'uno contro uno, ha rapidità e forza esplosiva, allo Steaua Bucarest ha realizzato dodici reti nel corso dell'ultima stagione.

7. Potrebbe diventare un rimpianto stile Zaniolo per la Fiorentina Ianis Hagi, figlio d'arte e trequartista di grande spessore tecnico e trascinatore dell'Under 21 della Romania qualificatasi in semifinale all'Europeo e di conseguenza alle Olimpiadi anche grazie alle sue due reti contro la Croazia e l'Inghilterra. La Fiorentina dopo una stagione e mezza in maglia viola non l'ha riscattato, l'ha rispedito in Romania al Vitorul riuscendo, però, a strappare la percentuale del 30% sulla futura rivendita. Ha qualità ed eleganza nel portar palla, spicca la sua capacità di calciare con efficacia con entrambi i piedi.

8. Mezzala molto dinamica, centrocampista con esplosività, forza fisica e anche buone qualità tecniche, la Roma dovrebbe rinunciare a Freddi Greco, centrocampista classe 2001, per cederlo al Torino con l'attaccante Bucri e liberare così il direttore sportivo Petrachi legato ufficialmente con il club del presidente Cairo da un contratto fino al 2020. Nell'ultima stagione Greco ha portato a casa 32 presenze in Primavera considerando tutte le competizioni, realizzando anche tre reti contro l'Udinese, il Sassuolo e il Napoli.

9. E' un classe 2000 ma ha già esperienze importanti come le quattro presenze in Champions League con la maglia del Galatasaray, che a gennaio l'ha venduto allo Stoccarda, società con cui ha vissuto la delusione della retrocessione. Kabak in Bundesliga ha portato a casa 15 presenze con tre gol (doppietta all'Hannover e gol al Norimberga) mettendo soprattutto in mostra le sue qualità da difensore centrale che hanno convinto il Milan a puntare su di lui. Il club rossonero sta insistendo, vorrebbe battere la concorrenza.

10. L'ultima battuta della stagione del calcio giovanile italiano è stata la finale del campionato Under 17, l'Inter si è laureata campione d'Italia battendo 3-1 la Roma. Tra la semifinale contro l'Atalanta e la finale contro i giallorossi, l'Inter ha segnato sei reti di cui cinque sono state messe a segno da Sebastiano Esposito. Ha completato l'opera la rete contro l'Atalanta del difensore centrale Fabio Cortinovis, che spicca per capacità di concentrazione, qualità nell'anticipo e applicazione tattica. Nel suo percorso stagionale è il secondo gol, il primo è arrivato durante la regular season contro l'Udinese.