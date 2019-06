CALCIOMERCATO INTER GENOA PREZIOSI / Si surriscalda l'asse Inter-Genoa in questa sessione di mercato. Stamane il presidente Preziosi si è recato nella sede nerazzurra per discutere dei tanti affari in corso coi milanesi. Tra le situazioni da definire ci sono quelle concernenti Radu, Rizzo, Gavioli e Salcedo, che dovrebbero essere girati in prestito ai liguri.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore