SERIE A JAMES RODRIGUEZ THEO HERNANDEZ NAPOLI MILAN FABIAN RUIZ REAL / Il calciomercato, anche se ufficialmente aprirà i battenti dal 1 luglio, è ormai entrato più che nel vivo. E l'asse Italia-Spagna si fa piuttosto caldo. Tante infatti sono le trattative in ballo tra i club iberici e le società di Serie A: dagli affari già ufficializzati come Muriel all'Atalanta, sino ai possibili nuovi arrivi. Su tutti James Rodriguez ormai primo obiettivo del Napoli, ma attenzione anche agli esuberi del Real Madrid finiti nel mirino del Milan. James Rodriguez, Theo Hernandez, Pau Lopez e Ceballos, ma anche Suso, Hysaj e Fabian Ruiz che potrebbero fare il percorso inverso: l'asse Italia-Spagna è più vivo che mai.

Napoli, non solo James: il punto da Albiol a Fabian Ruiz

Tra i club più vigili e attivi sull'asse Italia-Spagna c'è senza dubbio il Napoli. Tanti sono i nomi in ballo legati al club partenopeo che potrebbero arrivare in città dalla Liga o che potrebbero lasciare gli azzurri destinazione penisola iberica. James Rodriguez è sicuramente il nome più caldo: il colombiano ha già detto da tempo sì ai campani e sarebbe entusiasta di lavorare insieme a Carlo Ancelotti, l'allenatore con cui meglio ha reso nel corso della sua carriera. Come raccontato da Calciomercato.it il ora il nodo principale è quello della formula, con il presidente De Laurentiis che punta ad un prestito con obbligo 'mascherato', ossia legato alle prestazioni del calciatore. Ma se James vorrebbe volentieri lasciare Madrid per Napoli, qualcun altro potrebbe fare il percorso inverso. Oltre ad Albiol, con il Villarreal che attende ancora il sì del difensore, anche Hysaj sarebbe vicino a fare le valigie, direzione Atletico Madrid. Mentre è notizia delle ultime ore dell'interesse del Real Madrid nei confronti di Fabian Ruiz: i 'Blancos' puntano decisi al centrocampista dell'under-21, ma sia Ancelotti che De Laurentiis non intendono privarsene e il giocatore potrebbe partire solo per un'offerta vicina agli 80 milioni di euro.

Milan, tanti obiettivi in casa Real Madrid

Real Madrid che d'altro canto tiene aperto con l'Italia un canale con il Milan.

Italia-Spagna, dalla Roma all'Inter: la situazione delle trattative

Il club rossonero, con, ha recentemente incontrato la dirigenza dei 'Blancos' e tanti sono i profili in uscita dagli spagnoli e valutati dalla società meneghina. Uno su tutti il francese Theo, che ha disputato l'ultima stagione in prestito alla. Il calciatore, che piace anche al Napoli, è affascinato dall'idea di giocare a San Siro, ma su di lui è forte la concorrenza tedesca . Oltre ad Hernandez quello che sembra essere il sogno rossonero si chiama Dani. Il centrocampista sembra essere davvero il nome su cui il Milan vuole puntare. Impossibile però per Maldini e Boban presentare un'offerta cash al Real Madrid: più facile cercare una proposta di prestito con diritto/obbligo di riscatto. E in questo senso a complicare le cose potrebbe essere la grande disponibilità economica di altri club europei , che non avrebbero invece problemi ad accontentare le richieste madridiste. Oltre ad Hernandez e Ceballos, attenzione anche alla pistaper l'attacco. Mentre in uscita potrebbero tornare in Spagna. Il giocatore exè stato accostato soprattutto al

Anche a Roma l'asse che porta alla Spagna è piuttosto caldo. La Lazio, nonostante una prima rigidità del Malaga, sembra aver sbloccato l'affare Jony. La Roma invece guarda soprattutto in casa Betis Siviglia, con i due obiettivi principali che corrispondono ai nomi di Pau Lopez e Marc Bartra. Al momento però le condizioni proposte dai capitolini non soddisfano gli andalusi, che non vorrebbero privarsi di troppi giocatori in vista della prossima stagione. Tra questi nomi ci sarebbe quello di Junior Firpo, recentemente accostato alla Juventus. Che più che guardare in Spagna, è pronta a duellare con le big per grandi obiettivi come De Ligt e Pogba. In casa Inter attenzione invece al possibile ritorno di fiamma per Arturo Vidal. Il cileno, che Conte conosce benissimo, potrebbe essere inserito in uno scambio con Nainggolan. Sembra invece non esserci nulla da fare per l'obiettivo Pablo Sarabia, ormai destinato al Paris Saint-Germain.