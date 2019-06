INTER GRAVILLON CONTE / "Sono tifoso interista perché ci sono arrivato da bambino. Questo club è una famiglia per me, rappresenta tantissimo. Sono venuti a prendermi in Francia, mi hanno cresciuto loro insegnandomi tutto...". Gravillon al miele sull'Inter, che lo ha riacquistato dal Pescara - esercitando il diritto di ricompra - e che quasi sicuramente lo porterà in ritiro a Lugano.

Dove, come ha dichiarato a 'passioneinter.com' lo stesso giovane difensore del Guadalupa, proverà a convincere Antonioa puntare anche su di lui nella prossima stagione: "Per me la soluzione migliore sarebbe rimanere all’Inter per giocarmi le mie carte - le sue parole - Credo che queste cose si vedano in ritiro. Tu arrivi in ritiro e lì è il mister che deve giudicare. L’importante per me dimostrare se ce la faccio o no, con l’idea di far bene, senza immaginarmi nulla prima. Nessuna decisione viene presa a tavolino. Se poi sarà la società a decidere di mandarmi in prestito nessun problema: farò come ho fatto in questi anni in Serie B. Vado in una nuova squadra e faccio vedere quello che so fare", ha concluso il classe '98.