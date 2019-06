Inter, oggi si chiude per Sensi: summit decisivo

CALCIOMERCATO INTER SENSI SASSUOLO / E' il giorno, probabilmente, decisivo per il trasferimento di Stefano Sensi all'Inter. Atteso per oggi il summit decisivo tra il club nerazzurro e il Sassuolo per definire una volta per tutte i termini dell'affare.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Si va verso il prestito oneroso dadi euro, con riscatto fissato acirca e l'inserimento del giovanenella trattativa.sono pronti a regalare ail primo rinforzo a centrocampo.