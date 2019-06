CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA AGENTE PEZZELLA / German Pezzella pronto a discutere del suo futuro con la Fiorentina. Ad annunciarlo è stato il suo agente, Martin Guastadisegno, che ha commentato anche le voci sull'interessamento della Roma: "Io non ne so nulla, non ho parlato con nessuno - esordisce ai microfoni di 'Teleradiostereo' - Se la Roma chiamasse? Siamo entrati nel campo delle ipotesi e non mi piace parlare di cose non reali. Quello che posso dire è che German adesso è concentrato sulla Copa America.

Certo, questo è un periodo dove ci sono tante voci, la Roma ha un nuovo allenatore, mentre a Firenze si è insediata un'altra proprietà. Quando torneremo in Italia, sicuramente parleremo con la Fiorentina e vedremo se ci saranno offerte concrete, che ad oggi, lo ripeto, non ci sono". Il nome di Pezzella figura anche nella lista del Napoli , che lo ha individuato come valida alternativa a, principale obiettivo per il quale si sta trattando con la Roma.