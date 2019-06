ITALIA UNDER 21 DI BIAGIO / Luigi Di Biagio lascia l'Italia Under 21. In conferenza stampa il Ct ha ufficialmente rassegnato le dimissioni all'indomani dell'eliminazione dall'Europeo, complice il pareggio tra Francia e Romania: "Non sarò più il commissario tecnico della Nazionale Under 21, ma non si può parlare di fallimento", le prime dichiarazioni - con vena polemica - rilasciate dall'ormai ex selezionatore azzurro. "La colpa è solo nostra, non bisogna cercare alibi - ha aggiunto - Il responsabile principale sono io e i ragazzi con me. Bisogna scindere i risultati di questi anni da quello che è successo in questo Europeo. Per me è stato fatto un ottimo lavoro -l'autodifesa di Di Biagio - Il risultato finale non è positivo, ma non è un fallimento per me. Chi sostiene che non abbiamo gioco e non corriamo, è in malafede - l'attacco dell'ex Ct - Abbiamo fatto più tiri, siamo stati più pericolosi degli altri. Se la Romania avesse vinto, mi avreste detto che sarei stato il più bravo di tutti.

Il fallimento è quando fai zero punti e nessuno va in Nazionale maggiore".

ZANIOLO E KEAN - "Non mi sento di rimproverarli. Anche loro mi hanno dato qualcosa, seppur meno rispetto agli altri quattro presi dalla Nazionale maggiore".

FRANCIA-ROMANIA - "L'abbiamo vista durante la cena, dopo l'allenamento. Io ci ho sempre creduto nella mia vita e ci credevo anche ieri".

SCELTE - "Non cambierei le mie scelte. Tra infortunati, squalificati e punizioni alla fine non eravamo così tanti. Quando poi si conclude così tanto in porta vuol dire che fai fatica a fare dei cambi. Forse nel secondo tempo con la Polonia si poteva fare qualcosa di diverso, ma è difficile rimproverarsi qualcosa".

FUTURO - "Grazie alla crescita di questi anni, ora mi sento pronto per nuove sfide. In passato mi hanno cercato club di A e B, ma per rispetto della Federazione ho sempre rifiutato".

EUROPEO - "Adesso possono vincerlo tutto, credo che la finale possa essere Francia-Germania".

EREDE - "Il mio sostituto ideale, visti i principi di gioco, sarebbe Pep Guardiola (ride, ndr)... Comunque non saprei chi potrebbe sostituirmi. De Rossi? Per la sua intelligenza e le sue capacità può scegliere tranquillamente di fare tutto