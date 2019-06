PALERMO TUTTOLOMONDO / Salvatore Tuttolomondo, proprietario del Palermo, in conferenza stampa ha chiarito il giallo sulla mancata iscrizione dei rosanero in Serie B.

"Per quanto ci riguarda, confermiamo l'iscrizione - ha dichiarato il numero uno siciliano - I documenti esistono, sono conformi e chiunque può consultarli, l'invio è stato effettuato ieri alle 17. E' stato un problema tecnologico tramite PEC non addebitabile al Palermo, aspettiamo nelle prossime ore comunicazioni per quanto riguarda l'avvenuta iscrizione, la fideiussione a breve arriverà e chiuderemo questa vicenda. Finora abbiamo mantenuto i nostri impegni. Se la Lega non accetta l'iscrizione? E' un'evenienza che non considero al momento, faremo ricorso e ci batteremo, eventualmente, per far valere le vostre ragioni. Il sindaco? Non c'è stata nessuna querelle, ho solamente replicato a una sua valutazione forse infelice sul nostro operato, considerando che di persona non ci siamo mai conosciuti".