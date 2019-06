CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID FABIAN RUIZ / Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz.

Il centrocampista, messosi in luce una volta di più con laagli Europei, è un obiettivo concreto dei Blancos che viste le difficoltà per altri obiettivi in mezzo al campo,su tutti, puntano con decisione sul giocatore del. Secondo 'As', il Real vuole aprire la trattativa con gli azzurri, manon vogliono privarsi di lui. Soltanto un'offerta indecente, compresa almenodi euro, potrebbe far vacillare i partenopei.