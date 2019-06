Roma, Schick resta! Doppio obiettivo al Napoli

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK MERTENS HYSAJ - La Roma si è affidata a Paulo Fonseca per voltare pagina e ripartire. Tanti giocatori sono destinati a lasciare Trigoria per completare la rivoluzione iniziata con gli addii di Totti e De Rossi, ma a sorpresa sul piede di partenza non ci sarebbe Patrik Schick.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Stando a quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', infatti, i giallorossi sperano di rilanciare il centravanti ceco e non vogliono cederlo per evitare minusvalenze. In entrata c'è sempre l'ipotesi: oltre al belga, delpiace il terzino destro albanese. Ma a parte la concorrenza die Atletico Madrid, ci sarebbe prima da piazzare