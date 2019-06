Juventus, arriva una chiamata per Matuidi

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI - Gli arrivi a parametro zero di Ramsey (già ufficializzato) e di Rabiot (per il quale la trattativa è a buon punto) ingolfa il reparto mediano della Juventus. Possibile, quindi, qualche cessione in questa sessione estiva di calciomercato.

Tra i papabili a lasciare Torino c'è anche il centrocampista francese classe 1987 Blaise, in scadenza di contratto tra dodici mesi. Per l'ex Psg si paventa la possibilità di un ritorno in Ligue 1: secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ci sarebbe stata una chiamata da parte di, attuale tecnico del. Staremo a vedere.