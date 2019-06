CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO PSG MILINKOVIC-SAVIC / Claudio Lotito spera nel reinserimento della Juventus su Milinkovic-Savic, per innescare l'asta e provare a risollevare la quotazione del serbo, ma al momento la squadra più convinta, forse l'unica, è il Psg. Il 'Corriere dello Sport' aggiorna lo stato della trattativa. Leonardo insiste sul centrocampista, al momento valutato dai francesi 75 milioni di euro.

Con l'inserimento di alcuni bonus, si potrebbe arrivare tra gli 80 e i 90, cifra maggiormente gradita al presidente della. Per eludere i paletti del Fair Play Finanziario, il Psg potrebbe chiedere il prestito oneroso fissandolo a, con il resto della cifra come maxi obbligo di riscatto. Oppure inserire nella trattativa il cartellino di. Ipotesi, quest'ultima, che verosimilmente sarà respinta dalla Lazio: Lotito non vuole contropartite tecniche e l'ingaggio dell'argentino è fuori gittata (l'anno).