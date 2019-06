Genoa, vicina la fumata bianca per Barreca

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>CALCIOMERCATO GENOA BARRECA - Reduce da una stagione molto deludente all'estero trascorsa per metà in Francia ale poi in prestito in Inghilterra al, Antonioè pronto a tornare in. Stando a quanto affermato da 'Sky Sport', il 24enne terzino sinistro piemontese sarebbe ad un passo dal trasferimento al. Il 'Grifone' starebbe per chiudere l'accordo con il club del Principato sulla base del prestito con diritto di riscatto.