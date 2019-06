INTER NAINGGOLAN BARELLA VIDAL / Spina Radja Nainggolan per l'Inter. Ieri nella nuova sede nerazzurra era presente Alessandro Beltrami, agente del belga oltre che di Nicolò Barella. L'ex Roma non rientra nei piani di Antonio Conte, con Marotta che sta cercando la soluzione migliore per il divorzio dopo una sola stagione del centrocampista.

Suggestivo ma difficile un 'clamoroso' scambio con Arturo Vidal, che al momento non avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona. Come scrive 'Tuttosport' una possibile soluzione potrebbe portare ad uno scambio di prestiti, anche se nell'eventualità ci sarebbe da convincere il sodalizio blaugrana. Situazione intricata quella relativa a Nainggolan, visto che al momento sarebbe complicato per l'Inter trovare un club disposto a caricarsi l'ingaggio del giocatore. Lo stesso ex Roma, inoltre, per ora avrebbe declinato destinazioni esotiche e fuori all'Europa.