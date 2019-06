Calciomercato Milan, ottimismo su Torreira: scambio in vista

CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA - Una squadra forte si fonda su un centrocampo forte. E Giampaolo ha indicato da tempo il giocatore che può far fare il salto di qualità alla mediana del Milan: si tratta di Lucas Torreira, attualmente impegnato in Copa America con il suo Uruguay. Il tecnico abruzzese lo ha già allenato ai tempi del Pescara e soprattutto della Sampdoria, dove si consolidò ad alti livelli fino a guadagnarsi la chiamata dell'Arsenal. Per gli aggiornamenti sul mercato CLICCA QUI.

Come rivelato ieri da i 'Gunners' chiedono almeno 40 milioni di euro per Torreira , mentre per il suo ingaggio serviranno circa 4 milioni a stagione.

Cifre importanti ma che non spaventano i rossoneri. C'è anzi ottimismo al Milan: da un lato perché l'Ad Gazidis può sfruttare gli ottimi rapporti con il club londinese da cui è arrivato per far andare in porto la trattativa; dall'altro perché il calciatore ha voglia di tornare nel Bel Paese insieme alla moglie italiana. Ovviamente i meneghini dovranno prima operare delle cessioni importanti (in ballo ci sono i soliti Donnarumma, Suso e Cutrone), ma l'ultima idea secondo la 'Gazzetta dello Sport' è quella di inserire nell'affare il cartellino dell'ivoriano Kessie per abbassare notevolmente la parte cash.