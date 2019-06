COPA AMERICA URUGUAY CILE - Un colpo di testa di Cavani al minuto 82 permette all'Uruguay di battere il Cile nell'ultima giornata del gruppo C di Copa America e di scavalcare i campioni in carica al primo posto.

Nell'altra sfida del girone, invece, il pareggio 1-1 traed(Mena Delgado risponde a Nakajima, tutto nel primo tempo) condanna entrambe all'eliminazione a vantaggio delche è l'altra migliore terza. Chiusa la prima fase, nella notte tra giovedì e venerdì prenderanno il via i quarti di finale, con un possibilein semifinale. Ecco tutti gli accoppiamenti:

1) Brasile-Paraguay

2) Venezuela-Argentina

3) Colombia-Cile

4) Uruguay-Perù



Semifinali:

Vincente 1-Vincente 2

Vincente 3-Vincente 4