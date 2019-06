Calciomercato Juventus, colpo Rabiot: arriva il sì

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT FIRMA / Adrien Rabiot si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista - come riporta Sky Sport - avrebbe deciso di accettare il corteggiamento del club bianconero: già per la giornata di domani è atteso il via libero definitivo da parte dell'ormai ex Psg.

La Juventus è pronta dunque a mettere a segno un nuovo importante colpo a parametro zero dopo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La firma didovrebbe arrivare dopo il primo luglio