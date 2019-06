Calciomercato Milan, offerta per Torreira

CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA OFFERTA / Il Milan è pronto a presentare un'offerta per Torreira. Portarlo via dall'Arsenal però non sarà per nulla facile.

Il centrocampista ex Sampdoria ha fatto molto bene a Londra e il costo del cartellino non è certo basso. I Gunners lo hanno prelevato lo scorso anno dai blucerchiati per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Difficile dunque che possa lasciare la Premier League per meno ma ilè intenzionato a provarci: Torreira è infatti la prima scelta per Giampaolo