Roma, pressing cinese su El Shaarawy, trattativa in corso: le ultime di Cm.it

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY CINA / Stephan El Shaarawy ha la Cina nella testa, è tentato da una cospicua offerta dallo Shanghai Shenhua: un ingaggio di 12 milioni di euro, una cifra sei volte superiore a quanto percepisce alla Roma. L'esterno d'attacco giallorosso ha il contratto in scadenza a giugno 2020, non ha ricevuto nel corso delle ultime settimane una proposta di rinnovo dalla Roma e fra pochi mesi potrebbe liberarsi a parametro zero.

El Shaarawy è tentato dalla proposta cinese, sta facendo le opportune riflessioni mentre la trattativa procede nei dettagli. Si cerca l'intesa complessiva per poi cercare di far abbassare le pretese alla Roma che ha chiesto 20 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dallo Shanghai ad un anno dalla scadenza del contratto. La sensazione dell'entourage di El Shaarawy è che se sarà raggiunto l'accordo in casa Roma prevarrà la ragionevolezza considerando il rischio di perdere un patrimonio a parametro zero.