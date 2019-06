Calciomercato Roma, il nuovo bomber dall'Olanda

CALCIOMERCATO ROMA PSV LAMMERS / Nome nuovo per l'attacco della Roma. L'ultima idea porterebbe in Olanda: i giallorossi - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbero sulle tracce di Sam Lammers.

Il calciatore classe 1997, di proprietà del PSV, si è messo in luce nel corso dell'ultima stagione con la maglia dell'Heerenveen. 19 centri e 5 assist in 35 partite